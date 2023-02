De Ketelaere e Brahim addio, Maldini ne prende due: sgarbo all’Inter

Dalla trequarti in giù, rivoluzione in vista per il Milan: per due giovani che se ne vanno, altri due dovrebbero arrivare

Con la corsa scudetto che ormai ha visto la prematura uscita di scena dei Campioni d’Italia, il Milan si è improvvisamente trovato invischiato nella lotta per il quarto posto, obiettivo stagionale minimo anche per pianificare il futuro con un qual certa dose di ambizione.

Nella contraddittoria stagione rossonera, tutto sommato buona fino all’80° di Milan-Roma, la stella di Charles de Ketelaere non ha praticamente mai brillato. Un solo assist, zero gol e tante prestazioni incolori per il talento belga. Che a fine anno rischia seriamente la cessione. Assieme a lui, un altro che non ha convinto affatto è stato Brahim Diaz, che a giugno vedrà scadere il suo prestito biennale nel club meneghino. Paolo Maldini vuole assolutamente voltare pagine e starebbe già pianificando un futuro che non comprende nè l’ex Bruges nè lo spagnolo. Al posto loro potrebbero arrivare altri due talenti in erba, tra cui un calciatore sul quale l’Inter ha messo gli occhi da almeno due anni.

Maldini punta Thuram e Kökçü per l’anno prossimo

Per l’attacco, col dilemma Giroud ancora in atto e con l’incognita Zlatan Ibrahimovic che pesa come un macigno sulle rotazioni di Stefano Pioli, il nome di Marcus Thuram solletica non poco l’abile dirigente rossonero. Già vicinissimo all’Inter nelle battute finali del mercato estivo 2021, e ora corteggiato anche da Chelsea e Bayern Monaco, il francese non ha rinnovato il suo accordo in scadenza col Borussia Mönchengladbach, diventando così un appetitoso possibile colpo a parametro zero per luglio.

L’altro profilo nel mirino del Dt meneghino è invece un vecchio obiettivo delle due squadre romane: parliamo di Orkun Kökçü, un calciatore olandese naturalizzato turco, centrocampista del Feyenoord e della nazionale turca. Il talento classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2025, con un valore di mercato superiore ai 25 milioni. La linea della politica ‘verde’, che tanti frutti ha portato negli anni scorsi, può essere ripresa con vigore con nuovi investimenti. A patto che prima qualcuno parta da Milanello. E che soprattutto si raggiunga la qualificazione alla prossima Champions League.