Pericolo retrocessione, l’Inter si prende il Campione del Mondo

La big rischia una clamorosa retrocessione in B: Beppe Marotta è pronto a piazzare il colpo a prezzo di saldo

Le occasioni di mercato possono essere diverse e talvolta quasi inaspettate. Ci sono profili che si liberano a costo zero nonostante le loro società abbiano fatto di tutto per trattenerli; ci sono giovani che tentano prematuramente il grande salto nella big di turno, che li prende a costi ancora contenuti; e poi magari ci sono Campioni del Mondo in carica che rischiano una clamorosa retrocessione sul campo. L’Inter, considerando la non illimitata libertà di manovra sul mercato, è pronta a sfruttare qualsivoglia opportunità.

Dalla Liga potrebbe infatti arrivare un calciatore che ha ricoperto un ruolo da assoluto protagonista nella kermesse asiatica che ha visto il trionfo dell’Argentina di Leo Messi. Parliam di un terzino che potrebbe facilmente prendere il posto di Denzel Dumfries, che rapprresenta il prototipo quasi perfetto della ‘cessione necessaria a fini di bilancio senza che ci sia una perdita irrimediabile dal punto di vista tecnico‘. Il classe ’97 ex River Plate non ha alcuna intenzione di scendere in Serie B: se la clamorosa retrocessione dovesse diventare realtà, la partenza sarebbe sicura.

Marotta strizza l’occhio a Montiel: colpo possibile

Reduce dal trionfo Mondiale, che gli resterà impresso nella memoria per sempre anche perchè è stato proprio lui a calciare il rigore decisivo contro la Francia, Gonzalo Montiel sta vivendo una stagione da incubo nelle fila del Siviglia. Il club andaluso, partito con ben altre ambizioni, si trova a soli due punti dal terz’ultimo posto. Il rischio di una clamorosa retrocessione è davvero dietro l’angolo.

Con un valore di mercato pari a 12 milioni, l’argentino dovrebbe essere necessariamente venduto se la società biancorossa dovesse passare in Liga Adelante. Marotta è pronto a sfruttare l’occasionissima, approfittando anche di un sicuto rispasrmio nella doppia operazione che prevederebbe l’addio del succitato Dumfries. Che garantirebbe all’Inter almeno 45 milioni cash.