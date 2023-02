Renato Sanches offerto ai rivali: rischio beffa per il Milan

L’Inter potrebbe “infastidire” il Milan nella corsa a Renato Sanches: il centrocampista è da tempo nel mirino dei rossoneri

Il Milan potrebbe dover fare i conti con la concorrenza dei rivali nerazzurri nella corsa all’eterno obiettivo per il centrocampo, Renato Sanches.

Centrocampista portoghese classe ’97, Renato Sanches è – da tempo – un desiderio del Milan che da anni sogna di portarlo a Milanello. Sembrava poterci riuscire la scorsa estate, quando il giocatore era in procinto di lasciare il Lille, ma poi è rimasto in Francia accasandosi al Paris Saint-Germain.

Finora, però, il calciatore classe ’97 ha giocato diciassette partite senza lasciare il segno. In estate potrebbe cambiare nuovamente maglia. In queste settimane sono tornate di moda le voci di un possibile passaggio al Milan in estate, ma col passare dei mesi potrebbero profilarsi nuovi scenari per il futuro di Renato Sanches.

Calciomercato Milan, sfida con l’Inter per Renato Sanches

Costato quindici milioni di euro al Psg, Renato Sanches ha altri tre anni e mezzo di contratto con il club parigino che potrebbe lasciar partire l’ex Bayern Monaco in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.

Come riportato da InterLive, il giocatore potrebbe essere proposto da entourage ed intermediari anche all’Inter che in estate andrà a rinforzare la zona nevralgica del campo. In questo modo potrebbe scattare un derby di mercato, con una possibile beffa per i rossoneri.