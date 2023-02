Intreccio choc Zaniolo-Icardi: ecco cosa succede

Il calciomercato non dorme mai: Nicolò Zaniolo può ancora lasciare la Roma, intreccio clamoroso con Mauro Icardi



Gennaio ha salutato la sessione di calciomercato, almeno per il calcio italiano che deve quindi dedicarsi al rettangolo verde. Uno dei nomi più controversi è stato e continua ad essere quello di Nicolò Zaniolo.

Ormai separato in casa in quel di Roma e scaricato ufficialmente sia da Mourinho che dal club capitolino, il fantasista di Massa è stato accostato con forza tanto al Milan quanto al Bournemouth. Adesso, però, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, starebbe spuntando una doppia pista per il 22 giallorosso, già nei prossimi giorni. Attenzione al campionato turco, che vedrà chiudere il mercato mercoledì prossimo: due club pensano proprio a Zaniolo. Il Fenerbahce, che avrebbe valutato l’opzione prestito, ma non solo. Perchè il Galatasaray sarebbe fortemente interessato a Zaniolo, al punto di diventare un’opzione più che calda nei prossimi tre giorni. E l’approdo in Turchia del giocatore, possibile se i turchi accontenteranno le richieste economiche della Roma, potrebbe portare ad un altro scenario stavolta estivo che vedrebbe in primo piano Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter sta facendo faville in Turchia, con un bottino di 8 reti e 5 assist vincenti in 12 presenze complessive. Numeri che tornano ad attirare le attenzioni di Juventus e Milan che, in estate, potrebbero provare a farsi avanti per il centravanti argentino.

Zaniolo ‘libera’ Icardi: Maldini sfida la Juve

Icardi, come Zaniolo, è in scadenza nel giugno 2024 ed entro la prossima estate, verosimilmente, dovranno decidere se lasciare rispettivamente PSG e Roma.

Il 23enne potrebbe già partire nelle prossime ore, aprendo poi ad un duello serrato in estate per il ritorno di Mauro Icardi in Italia. La punta sudamericana non ha mai nascosto la sua voglia di Serie A, al punto che tra pochi mesi pare quasi scontato un ritorno di fiamma con Milan e Juventus. Il primo ‘assist’, in tal senso, può arrivare proprio dal trasferimento last minute di Zaniolo al Galatasaray.