Juventino massacrato: “Pacco di proporzioni bibliche”

Non c’è pace per la Juventus che deve fare i conti con un nuovo durissimo attacco: nel mirino il big di Allegri

La stagione bianconera, tra alti e bassi, vede la Juventus di Massimiliano Allegri ancora in corsa per un titolo. Il recente successo sulla Lazio mantiene viva la speranza della Juventus di poter alzare al cielo la Coppa Italia.

Sulla strada della ‘Vecchia Signora’, adesso, ci sarà l’Inter. Un discorso ben diverso quello che riguarda invece la Serie A visto che la recente penalizzazione di 15 punti ha affossato ogni ambizione di classifica per gli uomini di Allegri. I bianconeri proveranno fino alla fine, al netto di ulteriori pene (si continua a a parlare anche di retrocessione in Serie B) prima di dedicarsi a quello che sarà il prossimo calciomercato estivo. Una rivoluzione è attesa in quel di Torino e tra i nomi sempre più chiacchierati rimane quello di Paul Pogba. Una delusione totale, sin dal suo ritorno, condito più da infortuni e polemiche che da minuti sul rettangolo verde. È per questo che Paolo Ziliani, su Twitter, si è scagliato proprio nei confronti dell’ex centrocampista del Manchester United e del pesantissimo esborso della Juventus per riportarlo a Torino.

Juve, Pogba asfaltato: “È un’impresa”

“(Avvertenza per i lettori: non è un annuncio, è una minaccia. Essendo Pogba un pacco di proporzioni bibliche, 10 milioni netti di stipendio fino al 2026 con la B dietro l’angolo, la Juve cerca disperatamente di disfarsene, ma trovare un pollo che se lo accolli è un’impresa)”.

Ha scritto il noto giornalista citando in primo piano una pagina del quotidiano ‘Tuttosport’ dove si parla della permanenza del francese alla corte di Allegri. Ecco il tweet di Ziliani contro il centrocampista della Juventus: