Addio alla Juve in estate: tris di fuoco per l’erede in Serie A

Diversi big in forza alla Juventus di Massimiliano Allegri potrebbero dire addio al club bianconero: sostituto in Serie A, è corsa a tre

La Juventus è ripiombata nella crisi. Era inevitabile, considerando la pesante penalizzazione in classifica di ben quindici punti. Il primo tempo della squadra targata Massimiliano Allegri contro il Monza all’Allianz Stadium certifica lo stato d’animo dei bianconeri.

In quei 45 e passa minuti di gioco il gruppo torinese ha dato la sensazione di voler mollare. La reazione nella ripresa c’è stata, ma non è bastata ad evitare la disfatta. Ora bisogna ripartire immediatamente, a cominciare dalla prossima sfida con la Salernitana in programma martedì 7 febbraio dalle ore 20:45. Ma, a prescindere dai risultati, c’è tanta incertezza sul futuro. Diversi big della rosa, infatti, potrebbero abbandonare la nave in estate, in caso di mancata qualificazione alla Champions League o esclusione diretta dalla massima competizione europea. O, peggio ancora, retrocessione in cadetteria. Uno dei calciatori che, certamente, può dire addio è Wojciech Szczesny, il quale presenta un contratto in scadenza giugno 2024. Il rendimento del portiere polacco è in calo da un po’ di tempo ormai, non a caso la ‘Vecchia Signora’ si guarda attorno alla ricerca di un valido sostituto che possa raccogliere l’eredità dell’ex Arsenal.

Calciomercato Juventus, Szczesny può lasciare in estate: sfida con Roma e Napoli per Vicario

Un’opzione da tenere fortemente in considerazione, in tal senso, è sempre Guglielmo Vicario dell’Empoli – valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro -. Ieri, contro la Roma, l’estremo difensore italiano si è reso protagonista di altre parate importanti, che attestano ulteriormente il suo valore elevato.

La concorrenza ovviamente non manca: Vicario, infatti, piace parecchio pure alla Roma di José Mourinho e al Napoli di Luciano Spalletti. I bianconeri, dal canto loro, vogliono provare ad anticipare le rivali anche se non sarà affatto semplice, a maggior ragione vista la situazione attuale.