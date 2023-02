Incubo Pogba, decisione drastica della Juventus: lo scenario

Il nuovo, ennesimo, stop di Paul Pogba apre profonde riflessioni in casa Juventus: non sono escluse decisioni clamorose

Fare la lista di tutti gli infortuni e i problemi fisici sofferti da Paul Pogba da quel maledetto 23 luglio, quando giocò il suo unico spezzone di gara in maglia Juve nell’amichevole col Chivas Guadalajara, sarebbe semplicemente un esercizio ripetitivo. Che non farebbe piacere nè ai tifosi bianconeri nè a tutti gli sportivi.

Il campione francese sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua carriera in termini di fragilità fisica e di fustrazione. Lo stesso Max Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia, è apparso quasi rassegnato sulle possibilità di riavere, a stretto giro di posta, un Pogba in grado di dare il suo contributo: “Si fa fatica a mettere in moto una macchina che è stata ferma a lungo. I problemi di Pogba dipendono dal fatto che il motore si deve riassestare. Paul tra 2-3 mesi magari sarà in condizioni ottimali. Mi aspetto il contributo di un giocatore che da aprile ha fatto solo 45 minuti con la Juve e poi si è fermato. Bisogna navigare a vista in queste situazioni“.

Pogba, il nuovo stop riapre lo scenario dell’addio

Come riferito stamane da ‘La Gazzetta dello Sport‘, la pazienza del club bianconero sta per finire. Così come quella dei tifosi. Il francese non è ancora sceso in campo in gare ufficiali, e la sensazione prevalente è che anche qualora lo facesse in tempi brevi, potrebbe non esser utile alla causa. La società sarebbe sul punto di prendere due decisioni clamorose: entrambe avrebbero i loro effetti alla fine di questa stagione.

La prima è quella di togliere all’ex United i bonus di squadra, quelli che percepisce senza giocare. In secondo luogo, dato che non risulta che Pogba abbia intenzione di tagliarsi lo stipendio, se a giugno la Juventus volesse privarsene, sarebbe difficile trovare qualcuno disposto a garantirgli l’attuale ingaggio. Il taglio dei bonus consentirebbe alla dirigenza bianconera di compartecipare allo stipendio che la nuova ipotetica squadra di Pogba dovrebbe garantire al francese. Sarebbe più facile insomma trovare un acquirente – la strada della cessione si fa sempre più largo – se la Juve pagasse parte dell’ingaggio. Il clamoroso ritorno tanto annunciato, il ‘PogBack‘ che aveva fatto sognare i tifosi, sembra non debba mai partire. E comunque destinato a finire molto prima della sua scadenza.