“Ha aggravato la lesione”: ora Pogba finisce sotto accusa

Le rivelazioni del dottor Rossi, che ha operato il menisco di Paul Pogba, gettano ombre sulle precedenti decisioni del giocatore

Tra le due trasferte di Firenze e Parigi – dalle quali la Juve è uscita con un solo misero punto, sebbene al Parco dei Principi si siano visti dei progressi – ha tenuto banco un solo argomento alla Continassa: la decisione di Paul Pogba di operarsi al menisco. I tempi di recupero per il rientro del francese – che tuttavia con ogni probabilità potrà disputare il Mondiale – sono ancora incerti: i malumori emersi in sede istituzionale (Arrivabene) e tecnica (Allegri) non sono però passati inosservati.

A far luce sulle condizioni del francese ci ha pensato il dottor Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia, primario all’ospedale Mauriziano di Torino, professore ordinario all’Università di Torino e consulente della Juventus, che ha operato il calciatore francese. Nella spiegazione dell’intervento, e nell’indicazione dei tempi di recupero, non mancano considerazioni sugli errori commessi dal calciatore. Che avrebbe peggiorato la situazione con la terapia conservativa scelta subito dopo lo stop di luglio.

Operazione Pogba, le parole del dottor Rossi

“La lesione del menisco esterno era complessa perché il tessuto era frammentato“, ha esordito ai microfoni di Tuttosport il chirurgo. “Come si è visto anche dalla precedenti risonanze magnetiche, la lesione meniscale era peggiorata, e quando il giocatore ha provato a forzare correndo in campo ha avuto un blocco articolare del ginocchio“.

“La terapia conservatva scelta dal giocatore non hafunzionato. Anzi, la lesione si è aggravata. Immaginiamo il menisco come una guarnizione, costituita da fibre di collagene. A volte accade che le fibre non siano più riparabili: dipende dalla sede della lesione, dalla tipologia della stessa e dalla qualità dei tessuti. Quando martedì siamo intervenuti abbiamo valutato tutti questi tre elementi“, ha proeguito.

Rossi indica anche i tempi di recupero del giocatore: “In accordo anche coi medici della Juventus abbiamo indicato in otto settimane il tempo necessario affinché Pogba possa riaggregarsi alla squadra e tornare agli allenamenti in gruppo. Questo è il tempo stimato, poi occorre valutare le condizioni e le reazioni quando inizierà a forzare”, ha concluso.