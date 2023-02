Rebus Juve, quanti milioni in fumo

Rebus Juve anche in vista del calciomercato estivo, i possibili milioni in fumo. Tutti i dettagli

“La Juve ha fatto un buon mercato. Ha centrato gli obiettivi: McKennie voleva andar via, ha trovato una bella soluzione. Zuelli a Pisa, Pellegrini alla Lazio e magari lo ritroveremo allo Stadium”.

Massimiliano Allegri si è espresso così sul mercato invernale alla vigilia di Juventus-Lazio. Il club bianconero ha concluso solo due cessioni, quelle di McKennie e Pellegrini, entrambi in prestito con opzione per il riscatto. L’americano raggiunge Zakaria e Arthur in Premier League: “Il mercato invernale si muove così in fretta che quando ho sentito che poteva succedere era già fatta. La Premier League per me è sempre stata un sogno, che adesso si avvera. Sono pronto e contento, perché qui al Leeds ci sono tante persone che conosco, a cominciare dal tecnico Jesse Marsch”. Proprio come nel caso di Zakaria e Arthur, McKennie è in prestito con opzione e la sua permanenza in Inghilterra sarà tutta da scrivere. La società bianconera rischia di avere diversi rientri nel prossimo giugno.

Calciomercato Juve, da Arthur a McKennie: tutti i riscatti in bilico

McKennie, Arthur, Zakaria, anche Pellegrini: tutte le ultime cessioni del club bianconero sono arrivate in prestito con opzione di riscatto da parte delle rispettive società.

Tutti i bianconeri in prestito dovranno dunque conquistarsi la permanenza sul campo. Quella di Arthur al Liverpool, ad esempio, è al momento sempre più lontana. Per la Juventus potrebbero così sfumare oltre 100 milioni di euro di riscatti (34,5 McKennie, 28 Zakaria, 37,5 Arthur, 15 Pellegrini).