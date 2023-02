Maldini si scatena: triplo colpo ‘deciso’ da Leao

Il Milan ha intenzione di dare spettacolo nel prossimo calciomercato estivo: triplo colpo grazie a Rafael Leao

Non è stata la stagione che si attendeva, quella vissuta dal Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, solo lo scorso maggio, festeggiavano il 19esimo tricolore della loro storia ma adesso rischiano brutte sorprese.

La classifica preoccupa, la squadra sembra spenta e demotivata e dunque in vista del prossimo anno molto potrebbe cambiare. A partire da Rafael Leao che, dopo essere parso vicino alla firma del rinnovo oltre il 2024, è adesso più lontano dalla permanenza in quel di Milanello. La decisione, il Milan, l’ha già presa: senza rinnovo entro le prossime settimane, in estate sarà addio. Una cessione da almeno 100-120 milioni di euro, quella che Maldini ha in mente: un budget da reinvestire in buona parte per rinforzare la rosa in ogni reparto. E sono diversi, in tal senso, i nomi sul taccuino della dirigenza meneghina per il 2023/24. In difesa Kjaer ha deluso, così come sono pare altalenanti le prestazioni del duo titolare Tomori-Kalulu: ecco perché con ogni probabilità arriverà un nuovo centrale. Ed il nome giusto può essere quello di Jurrien Timber, talento dell’Ajax classe 2001. Il gioiello olandese, 26 presenze e 2 assist in stagione, sarebbe un importante investimento per il futuro per una squadra tra le più giovani d’Europa. Vale non meno di 40-45 milioni.

Maldini show: Timber e non solo, rivoluzione Milan

Attenzione anche alla mediana dove Seko Fofana viene considerato l’acquisto di spessore ed esperienza che servirebbe a dare fiato a Tonali e Bennacer.

Il 27enne franco-ivoriano, in forza al Lens, è in scadenza nel 2025 e partirebbe per 30 milioni di euro. Il tris che ha in mente il club di Via Aldo Rossi sarebbe poi completato da un attaccante: con Ibrahimovic destinato al ritiro e Giroud che compirà 37 anni a settembre, il nome caldo può tornare ad essere Beto. Il portoghese è andato a segno 7 volte, con 1 assist e 21 presenze complessive in maglia bianconera. Un profilo che piace tanto all’Inter ma che, adesso, potrebbe rappresentare la priorità per il Milan di Pioli.