Sorpresa Juve: sprint per l’erede di Cuadrado

La Juventus pianifica il colpo sulla corsia di destra, per rimpiazzare Cuadrado in scadenza a giugno: spunta una sorpresa

Dopo aver raggiunto il secondo posto a seguito di una rimonta straordinaria, la Juventus ha dovuto fare i conti con la penalizzazione per le plusvalenze fittizie.

La stagione bianconera vedrà, dunque, molte sorprese da qui al termine del campionato. Se i fatti extracalcistici possono complicare non poco il futuro in casa Juventus, la programmazione va avanti ed in tal senso il calciomercato rimane uno dei primi pensieri della dirigenza torinese. In attacco andrà valutato il destino di Dusan Vlahovic mentre a centrocampo è prevista una vera e propria rivoluzione: Paredes dovrebbe tornare a Parigi mentre Rabiot è lontano dalla permanenza, visto che il 30 giugno il contratto del francese scadrà. Tra i nodi da sciogliere rimane sempre vivo quello legato a Juan Cuadrado, terzino che con ogni probabilità saluterà il club piemontese tra sei mesi. L’ipotesi rinnovo è stata, ormai scartata e l’ex Fiorentina è destinato a salutare a zero, in scadenza a giugno con la ‘Vecchia Signora’. Una partenza che rischia di pesare non poco nell’economia del gioco della squadra di Allegri. Ecco perchè si sta già lavorando al sostituto del laterale, con diversi nomi sul taccuino. Uno di questi, un pò a sorpresa, può rientrare negli interessi della Juventus nonostante sia già finito da tempo sul taccuino di altre big di Serie A.

Via Cuadrado: sostituto dalla Turchia

L’erede di Juan Cuadrado può arrivare dalla Turchia ed in particolar modo dal Fenerbahce: occhi su Ferdi Kadioglu.

Il 23enne nazionale turco, di origini olandesi, piace da tempo anche a Napoli e Milan che potrebbero farsi avanti durante l’estate. Ma la Juventus, spinta dall’esigenza di rimpiazzare il prima possibile Cuadrado, potrebbe spingere sull’acceleratore e regalare ad Allegri il classe 1999. Con il Fenerbahce in questa stagione Kadioglu ha collezionato 29 presenze con 3 assist vincenti all’attivo.