Coppa Italia, la Cremonese fa fuori anche la Roma: grigiorossi in semifinale!

La Cremonese compie un’altra impresa e fa fuori la Roma dalla Coppa Italia: all’Olimpico finisce 1-2 per i grigiorossi

Nel secondo quarto di finale di giornata della Coppa Italia, clamorosa impresa della Cremonese di Davide Ballardini, che espugna l’Olimpico 1-2 guadagnandosi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.

La compagine giallorossa sembra lontana parente di quella che, pur perdente, aveva destato un’ottima impressione a Napoli. È una serata completamente storta per la formazione di José Mourinho, che paga a caro prezzo due grossolani errori individuali, all’interno di una gara in cui comunque gli ospiti sono sembrati più vivi e meglio disposti in campo. Di Dressers al 28′ su rigore e autorete di Celik – che devia nella propria porta un pallone innocuo destinato fuori – le reti di una sempre più sorprendente, almeno in Coppa Italia, Cremonese. Inutile il gol di Andrea Belotti, che arriva in pieno recupero. Quando ormai è troppo tardi.

Roma-Cremonese 1-2: il tabellino

Roma-Cremonese 1-2

28′ tig. Dressers, 48′ aut. Celik, 94′ Belotti

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla (46′ Matic), Mancini (46′ Smalling); Celik, Tahirovic (57′ Abraham), Cristante (46′ Zalewski), Pellegrini Lo., El Shaarawy; Volpato (46′ Dybala), Belotti.

All. Mourinho

Cremonese (3-5-2): Sarr; Ferrari A., Bianchetti, Aiwu; Felix (46′ Valeri), Meité, Castagnetti (84′ Galdames), Pickel (65′ Benassi), Ghiglione; Tsadjout (66′ Ciofani D.), Dessers (46′ Okereke)

All. Ballardini

Arbitro: Sig. Michael Fabbri di Ravenna

Note: Ammoniti: Rui Patricio, Mancini, Mourinho (R); Dessers, Ballardini, Aiwu, Ferrari A., Sarr (C). Recupero: 2′ pt, 5′ st.