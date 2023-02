Coppa Italia, Jovic e Ikoné ‘matano’ il Toro: Viola in semifinale

La Fiorentina stacca il pass per le semifinali battendo il Torino tra le mura amiche: ora è sfida alla vincente di Roma-Cremonese

Nell’unico giorno in cui la Coppa Italia ospita due partite dei quarti di finale, nella prima di queste la Fiorentina prevale sul Torino vendicando così la sconfitta interna patita in campionato. All’Artemio Franchi finisce 2-1 per l’undici di Vincenzo Italiano, che stacca così il pass per il penultimo atto della competizione.

Dopo la buona prova offerta all’Olimpico di Roma, dove tra l’altro è previsto il quarto di finale da cui uscirà l’avversaria dei toscani, la compagine viola offre una buona prova, andando a segno due volte nella ripresa. Inutile e tardiva la reazione dei granata, che accorciano le distanze solo al 93′ con Karamoh.

Fiorentina-Torino 2-1: il tabellino

Fiorentina-Torino 2-1

65′ Jovic (F), 90′ Ikoné (F), 93′ Karamoh (T)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura (st 41′ Duncan), Mandragora (st 28′ Amrabat), Barak; Gonzalez, Jovic (st 28′ Cabral), Kouamé (st 17′ Ikoné)

A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Biraghi, Saponara, Ranieri, Venuti, Marinez Quarta, Amatucci, Bianco, Brekalo

Allenatore: Italiano

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo (st 17′ Aina), Ricci, Linetty (st 17′ Ilic), Vojvoda (st 31′ Karamoh); Miranchuk, Vlasic; Sanabria

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Vieira, Adopo, Seck, Gineitis, Caccavo, Ciammaglichella, N’Guessan

Allenatore: Juric

Arbitro: Doveri di Roma (ass. Colarossi e Margani, IV Ferrieri Caputi; Var Banti; Avar Marini).