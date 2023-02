Il jolly continua a stupire: Marotta anticipa la Juve

Il calciomercato di Inter e Juventus può intrecciarsi al termine dell’attuale stagione: duello estivo, accelerata dei nerazzurri

Chiusa la sessione invernale di calciomercato, i club sono adesso concentrati sul campo. La Serie A tornerà in campo sabato prossimo ma, intanto, le voci di mercato per l’anno prossimo si inseguono.

È il caso di Inter e Juventus che, in condizioni di classifica abbastanza diverse, programmano la sessione estiva di mercato. Le priorità per l’annpo prossimo sono chiare e tra queste vi sarà sicuramente la ricerca di nuovi laterali. Uno di questi, grande protagonista nelle ultime settimane, potrebbe essere conteso proprio da nerazzurri e bianconeri. 25 anni, danese ed in scadenza nel 2025, Joakim Maehle potrebbe essere il nuovo rinforzo dell’Inter per la stagione 2023/24. Arrivato dal Genk all’Atalanta nel gennaio 2021 per poco più di 13 milioni di euro, Maehle ha dimostrato di essere uno dei migliori laterali in Serie A. Come detto, la Juventus ci ha pensato in più di un’occasione per rimpiazzare Cuadrado che andrà in scadenza contrattuale il prossimo giugno e partirà a parametro zero. Adesso, però, l’Inter pare fortemente intenzionata ad accelerare per il classe 1997. A maggior ragione in previsione di una partenza di Denzel Dumfries che sta giocando sempre meno e potrebbe fruttare un tesoretto da almeno 40 milioni al club di Steven Zhang.

Dall’Atalanta all’Inter: Juve al tappeto

L’importante duttilità del danese lo potrebbe collocare anche sulla corsia opposta, dove pure Robin Gosens è in uscita dall’Inter.

Un jolly dal valore assoluto che l’Inter non ha la minima intenzione di lasciarsi scappare, a giugno. Con buona pace della Juventus che rischia di dover guardare altrove nella ricerca all’erede di Cuadrado: il derby d’Italia, in ottica mercato, è ormai alle porte. Maehle in questa stagione ha collezionato 20 presenze complessive con la maglia dell’Atalanta, con 2 gol e 1 assist vincente.