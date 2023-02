UFFICIALE Salta l’ultimo colpo di mercato: Salernitana beffata

Nonostante il parere positivo della Lega, la FIGC non ha omologato il trasferimento del giocatore dall’Hellas Verona

Clamoroso. Anche in Italia, anche in Serie A, c’è stata una contestazione di mercato che un po’ ricorda quanto accaduto, in modalità contenzioso però, tra PSG e Chelsea per l’affare Zyrech. Il club parigino ha fatto ricorso sostenendo che il club inglese abbia volutamente invato una documentazione erronea per far saltare il prestito secco del marocchino. Nel caso che coinvolge Hellas Verona e Salernitana invece, le difficoltà sono state solo di natura strettamente tecnica.

Nella giornata del 31 gennaio infatti il club campano e quello scaligero aveano definito il passaggio di Simone Verdi in granata, non riuscendo però a depositare il contratto entro la chiusura del calciomercato, prevista per le 20. Per un problema tecnico, sostengono i club. Che dal canto loro hanno cercato di ovviare inviando una PEC alla Lega Serie A entro la deadline prevista.

Salernitana-Verdi, salta tutto!

Lo strumento della PEC, per quanto accettato dalla Lega Calcio, non sarebbe stato ritenuto valido dalla FIGC. La società di Iervolino ha allora presentato ricorso, risoltosi però con una fumata nera.

La Federazione ha dunque rigettato l’istanza presentata dalla Salernitana, sulla quale il Verona non aveva opposto alcuna obiezione. Per l’attaccante sfuma così il ritorno in maglia granata, dove aveva giocato con profitto nella seconda metà del campionato scorso. Contribuendo alla salvezza con 5 reti in 15 presenze.