“Prossima settimana”: l’annuncio di Tiago Pinto su Zaniolo

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida contro la Cremonese: commento su Zaniolo

Ghiotta opportunità per la Roma targata José Mourinho. I giallorossi, grazie alla sorprendente eliminazione del Napoli, possono raggiungere abbastanza facilmente la finale di Coppa Italia. Questo perlomeno sulla carta, poi il campo ovviamente è un’altra storia.

A breve i giallorossi scenderanno sul prato dell’Olimpico per affrontare la Cremonese ed è assolutamente vietato sottovalutare l’avversario, seppur il livello della squadra lombarda sia nettamente inferiore. Ne è ben consapevole il General Manager Tiago Pinto, intervenuto nel pre partita ai microfoni di ‘Mediaset’: “La Cremonese ha battuto il Napoli al Maradona e questo dice tutto. Abbiamo una grande voglia di andare avanti nella competizione, ma dobbiamo giocare questa partita come una finale. Il campo è una roba diversa dal calendario“.

Inevitabile, poi, una domanda in riferimento allo spinosissimo caso riguardante il futuro di Nicolò Zaniolo, ma il dirigente della Roma glissa: “Oggi non è il momento di parlarne. C’è una partita molto importante e siamo concentrati su questo. Parlerò di questo tema al momento giusto. Capisco la curiosità, ma il club deve prendersi un paio di giorni per valutare la situazione e riflettere“.

Roma, Tiago Pinto tra Zaniolo e mercato: “Prossima settimana ne parlerò”

Infine, Tiago Pinto si dice non soddisfatto della sessione di calciomercato appena terminata: “Con tutti i paletti che abbiamo è stato un mercato difficile, ma in Italia lo è stato per tutti. Solo in Premier non ci problemi“.

Continua: “Io devo guardare anche con critica al mio lavoro. Penso che abbiamo fatto il possibile. Se, però, mi chiedete se io sia contento per il mercato invernale come lo ero in estate, sicuramente dico che non lo sono. Quando ne parlerò? Vediamo, prossima settimana“.