Lotito trema per Milinkovic: no a 40 milioni

il calciomercato di riparazione ha chiuso i battenti, con le società che hanno avuto modo di piazzare colpi importanti per rinforzare la propria rosa.

Tra le squadre più attive nell’ultimo giorno di mercato troviamo la Lazio, che è riuscita a regalare a Maurizio Sarri il tanto richiesto terzino sinistro. Ovviamente parliamo di Luca Pellegrini che, dopo aver interrotto il prestito all’Eintracht, arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. Ora per la società biancoceleste è tempo di concentrarsi sui rinnovi contrattuali, sopratutto quelli legati ai calciatori di maggior importanza all’interno della rosa.

Lotito non si arrende: si cerca il rinnovo di Milinkovic Savic

Come detto, ora la Lazio è pronta a concentrarsi sui rinnovi di quei calciatori ritenuti importanti per il progetto tecnico.

Tra questi, ovviamente, troviamo Sergej Milinkovic Savic, che vedrà scadere il proprio contratto con il club capitolino nel giugno 2024. Stando a quanto riporta Il Messaggero, febbraio sarà un mese importante per capire le scelte del centrocampista serbo. Il suo agente, Mateja Kezman, non sembra intenzionato a far rinnovare il proprio assistito, anche in caso di clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Questo, però, non spaventa il presidente della Lazio Claudio Lotito, che sembra intenzionato ad insistere. Un aiuto può arrivare da Arsenal e Juventus che, per motivi diversi, sembrano essersi defilati dalla corsa al centrocampista. Qualora in estate non si presentasse un club di prima fascia, il gigante serbo potrebbe prendere in considerazione l’idea di aspettare il 2024 per andare via a parametro zero. La sensazione è che Lotito cercherà in tutti i modi di regalare al popolo biancoceleste un rinnovo che aspettano da molto tempo.