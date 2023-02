“Juve costretta a vendere”: l’annuncio lascia senza parole

La Juventus può tornare a tremare, dopo i recenti fatti dovuti all’Inchiesta Prisma: l’annuncio non lascia spazio a dubbi

Non è un mistero che la stagione della Juventus sia andato, fino a questo momento, in modi che solo pochi mesi fa erano impronosticabili.

Dopo la clamorosa rimonta che ha portato la ‘Vecchia Signora’ al secondo posto, è arrivata la penalizzazione per le plusvalenze fittizie che ha di fatto tagliato le gambe, punti alla mano, alla squadra bianconera. In tal senso, ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’ è intervenuto lo scrittore e blogger Angelo Forgione che ha voluto fare il punto su quello che sarà il futuro della Juventus ma non solo. Exor, proprietario del club, potrebbe prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda la società bianconera dopo le recenti vicissitudini dovute all’Inchiesta Prisma. Il -15 in classifica potrebbe, dunque, essere solo la punta dell’iceberg per una Juventus che, al momento, è ben lontana dalla parte alta della classifica. “Qualcuno dice che la Exor sia costretta a ricapitalizzare, io credo debba proprio cedere certi pezzi importanti“, ha detto Forgione facendo quindi riferimento a possibili addii di un certo peso in casa Juventus. Profili del valore di Chiesa e Vlahovic, ad esempio, potrebbero essere sacrificati in nome di un bilancio (ed eventuali salatissime multe) che graverebbero non poco sulle finanze della ‘Vecchia Signora’.

Juve, che batosta: ecco cosa può succedere

“Anche perchè”, ha proseguito lo scrittore, “se dovessero andare in determinate maniere le cose, troveranno una via di fuga per andarsene”.

Forgione conclude così il suo intervento: “Si prospettano, comunque, multe molto importanti a tal punto da mettere in condizioni il club di ridimensionarsi“. Insomma, non sembra prospettarsi un futuro roseo per il club piemontese che, al di là del campo, dovrà rendere conto ad affari extracalcistici che possono complicare il futuro della squadra di Allegri.