“In campo con la Primavera”: la Juventus non ha alternative

Potrebbero non esser finite con la decurtazione di 15 punti le conseguenze della Juve sul fronte giudiziario: scenario inquietante

La sentenza della Corte Federale d’Appello della FIGC, che ha inflitto alla Juve 15 punti di penalizzazione per l’inchiesta sulle plusvalenze, ha ovviamente scatenato il dibatitto tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati di tutta Italia. In ballo non c’è solo l’opinione sulla presunta eccessiva severità della pena comminata, ma anche le previsioni su cosa potrà accadere con gli altri filoni giudiziari ancora aperti.

C’è chi parla di una Juve che verrà penalizzata di altri 30 punti per la manovra stipendi – scatenata dalla famosa ‘Carta Ronaldo‘ ma non solo – e chi parla della possibilità di una squalifica dei giocatori coinvolti in essa. Ci sarebbe poi ancora il discorso del falso in bilancio. Sul quale la magistratura non ha ancora aperto procedimenti ufficiali. La possibilità che il club bianconero si possa ritrovare in una situazione simile a quella scaturita da Calciopoli, si fa insomma sempre più probabile.

“Juve in campo con la Primavera”: Allegri trema

“Se si mettono di impegno, quest’anno la Juventus la fanno affossare, aprono un’altra inchiesta per il falso in bilancio ed è finita. Basti pensare che c’è l’eventualità che vengano squalificati dei giocatori, con chi va a giocare la Juventus? Con la Primavera? Riceverà un’imbarcata tremenda“. Paroe e musica di Ruggiero Distaso, avvocato penalista esperto di Calciopoli, intervenuto in diretta a ‘Radio Napoli Centrale‘.

Distasio non è certo il primo esperto del settore che, pur non prendendo posizione su cosa desideri da privato cittadino o da tifoso, spiega nel dettaglio, dall’alto delle sue competenze, le possibili conseguenze che il club bianconero potrebbe avere dalla giustizia italiana. Qualcuno aveva già ipotizzato che la frase di Allegri subito dopo la sconfitta col Monza, potesse quasi aver anticipato un’altra penalizzazione incombente. “Dobbiamo fare alla svelta i punti necessari per salvarci“, aveva dichiarato il tecnico. Quasi a presagire l’arrivo di un’altra bufera…