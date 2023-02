Mourinho sfida il Milan: colpo a sorpresa dalla Liga

In vista di giugno, Milan e Roma sono pronte a darsi battaglia per un colpo dalla Spagna: può approdare in Serie A

Se in casa Roma l’argomento più caldo rimane il ‘caso’ Zaniolo, per il Milan è tempo di proiettarsi ad una seconda parte di stagione che sembra prospettarsi complicata.

Il calo dei rossoneri, in molti degli uomini cardini di Pioli, è preoccupante. Al punto che Maldini e Massara stanno già pensando a come rinforzare una rosa che ha mostrato limiti importanti. Ecco che sia per la Roma che per il Milan, un nome su tutti potrebbe essere parte del cambiamento previsto per la prossima stagione. Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Fichajes.net’, uno dei nomi che la prossima estate potrebbe infiammare il calciomercato è il portiere del Siviglia Bono. Arrivato nel 2020 dal Girona, si è attestato come uno dei migliori estremi difensori del calcio spagnolo: adesso però, con la scadenza nel 2024, il futuro di Bono potrebbe essere ben lontano dal Siviglia. Sì, perchè in vista di giugno si prospetta una folta concorrenza per arrivare al portiere. Ci hanno già pensato in passato Roma e Milan che, per esigenze diverse, potrebbero puntare su di lui per l’immediato futuro. I rossoneri sono decisamente insoddisfatti da Tatarusanu mentre Maignan ha rimandato ancora il ritorno in campo.

Colpo tra i pali: occasione da Siviglia

Ecco perchè un profilo come il 31enne nazionale marocchino alletta, non poco, sia i rossoneri che i giallorossi.

Anche in Premier League gli estimatori non mancano: Leeds e West Ham hanno seguito a lungo l’estremo difensore e potrebbero rifarsi sotto proprio a fine stagione. Per il classe ’91, dunque, il rischio d’asta è dietro l’angolo: Milan e Roma però rimangono in prima fila. Monchi potrebbe quindi già muoversi in anticipo per quello che, da giugno, sarà l’erede di Bono tra i pali del Siviglia.