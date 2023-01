Cessione Skriniar, Inzaghi esce allo scoperto

L’Inter torna alla vittoria, ma in casa nerazzurra tiene banco il futuro di Milan Skriniar: Inzaghi svela ciò che succederà

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrale slovacco dell’Inter, Milan Skriniar, che potrebbe dire addio ai nerazzurri. Non ci sarà sicuramente il rinnovo con il club milanese, ma non è ancora chiaro se andrà via a gennaio o il suo trasferimento è posticipato a giugno.

Ai microfoni di Dazn è tornato a parlare anche Simone Inzaghi sul futuro di Milan Skriniar: “Questa domanda va fatta Marotta e Ausilio, che sono sempre con noi”. Poi ha aggiunto: “Posso solo confermare ciò che ho detto nelle interviste dei giorni scorsi. Milan è un grandissimo professionista e si allena sempre al massimo. Non so cosa succederà, posso solo lavorare sul campo”. La sua prossima squadra potrebbe essere il Psg, che gli ha fatto la corte da mesi. Già in estate è stato vicinissimo alla compagine francese, ma alla fine ha optato per la permanenza all’Inter. L’allenatore dei parigini Galtier ha fatto intendere che ci sarà qualcosa, ma non si sa ancora quando.