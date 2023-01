Erede Vlahovic dalla rivale: il destino Juve è già segnato

Il futuro di Dusan Vlahovic appare incerto ad oggi e non è affatto da escludere che possa lasciare la Juventus in estate: erede in Serie A

In casa Juventus ci sono delle questioni interne alquanto spinose e dall’epilogo incerto. E gestirle non è affatto semplice, a maggior ragione considerando le problematiche di carattere giudiziario della società torinese.

C’è una domanda che ricorre abbastanza spesso da ormai un po’ di tempo. Dusan Vlahovic resterà ancora a lungo in bianconero? La risposta, ad oggi, non c’è, anzi. Aumenta sempre di più la sensazione che il bomber serbo possa intraprendere una strada differente la prossima estate. Questo perché la sua avventura a Torino finora è stata tutt’altro che memorabile e di fronte ad una grande offerta probabilmente la ‘Vecchia Signora’ lo lascerebbe andare. In tal senso, si registrano interessamenti concreti soprattutto in Premier League.

Calciomercato Juventus, l’erede di Vlahovic può arrivare dalla rivale

E nel caso Vlahovic partisse davvero, su chi punterebbero i bianconeri? Il nome nella lista sarebbe quello di Ademola Lookman, che sta sorprendendo tutti a suon di gol con la maglia dell’Atalanta di Gasperini.

Il nigeriano ex Leicester presenta una valutazione intorno ai 35-40 milioni di euro, di conseguenza la Juventus reinvestirebbe più o meno la metà dei soldi incassati dalla cessione del bomber serbo. Questo il possibile piano per l’eventuale dopo Vlahovic.