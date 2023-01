In bianconero per 91 milioni: Lautaro regalo Champions

Lautaro Martinez, attaccante di proprietà dell’Inter, potrebbe proseguire la propria carriera lontano dal club nerazzurro la prossima estate

In campionato, fino a questo momento, l’Inter targata Simone Inzaghi si è resa protagonista di un percorso altalenante. Troppe le sconfitte accumulate in Serie A, considerando il valore e le ambizioni della squadra nerazzurra.

La conquista della Supercoppa è positiva, a maggior ragione essendo arrivata grazie alla nettissima vittoria ai danni dei cugini del Milan. Ma è necessario evitare il più possibile ulteriori passi falsi da qui al termine della stagione. Intanto, la dirigenza capitana da Marotta prosegue il proprio lavoro in ambito di calciomercato e in questi giorni continua a tenere banco il tema relativo al futuro di Milan Skriniar, il quale sembra ormai destinato a non rinnovare il contratto in scadenza giugno 2023 e trasferirsi altrove (probabilmente PSG). Non è da escludere, però, che la ‘Beneamata’ perda anche un altro elemento importantissimo nello scacchiere di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Lautaro al Newcastle: 91 milioni

Il riferimento, in tal senso, è a Lautaro Martinez, il quale pare stuzzichi la fantasia del Newcastle in vista della prossima estate.

I ‘Magpies’, infatti, starebbero valutando l’acquisto dell’argentino nerazzurro come una sorta di ‘regalo’ per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E potrebbero arrivare ad offrire una grossa somma pari a 80 milioni di sterline, ossia 91 milioni di euro. L’Inter dovrà fare molta attenzione.