‘Zampino’ Ancelotti: affare last minute con la Juve

Il tecnico del Real Madrid potrebbe convincere il presidente Perez a fiondarsi sul cartellino del centrocampista bianconero nelle fasi finali della sessione invernale di mercato con un piano ben studiato

Carlo Ancelotti ha vinto di tutto nella passata stagione, compresa l’ennesima edizione di Champions League. Buona parte del gruppo a sua disposizione lo ha conservato, nella speranza che potesse riconfermare le medesime buone prestazioni anche nel corso della stagione attuale. Finora il percorso dei ‘Blancos’ in campionato non è stato dei migliori, tant’è che devono inseguire a fatica il Barcellona capolista. Nella massima competizione europea, invece, la situazione è ancora tutta da definire non appena verranno disputati gli ottavi di finale.

L’attenzione del tecnico italiano non è rivolta soltanto a quel che accadrà da adesso ai prossimi mesi sul campo, ma anche al di fuori di esso. Soprattutto in ottica mercato. Perché il Real Madrid, rebus sic stantibus, potrebbe perdere una montagna di grandi fuoriclasse a parametro zero. A partire dal Pallone d’Oro, Karim Benzema, per finire anche ai due centrocampisti di lusso Toni Kroos e Luka Modric. Sul tedesco ci sono poche speranze che il rinnovo di contratto possa avvenire per tempo, alle giuste condizioni. Sul croato, invece, ci si è spinti già oltre in passato: il rinnovo per la stagione 2022/2023 era infatti avvenuto in automatico, mentre non è detto che possano esserci chance per una seconda occasione la prossima estate. Grandi uscite, dunque, comportano grandi acquisti. Primo fra tutti quello di un calciatore che stuzzica le fantasie di Ancelotti da diverso tempo.

Calciomercato, Ancelotti punta la Juventus

È il caso di Manuel Locatelli, centrocampista di proprietà della Juventus. Lui potrebbe essere il rimpiazzo ideale di uno dei due mediani – soprattutto del tedesco per caratteristiche tecniche – ma senza aspettare necessariamente le calde giornate estive per discutere con lui di una soluzione.

Stando alle voci di corridoio, Ancelotti potrebbe chiedere al presidente Florentino Perez di lanciare un’offerta al club bianconero proprio nelle ultime ore disponibili di questa sessione invernale di mercato. Sul piatto ci sarebbe un pacchetto cash più il cartellino di Dani Ceballos come contropartita tecnica. Anche quest’ultimo, di ruolo centrocampista, è uno degli esuberi di cui la dirigenza madridista si dovrà occupare al pari del terzino Alvaro Odriozola.