Si sblocca anche il mercato della Juve: colpo nerazzurro

Potrebbe sbloccarsi anche il calciomercato della Juventus: il possibile colpo nerazzurro. Tutti i dettagli

Dopo la pesantissima penalizzazione per il caso plusvalenze e l’inibizione di Cherubini, la nuova società della Juventus ha subito nominato un capo dell’area sportiva.

Si tratta di Francesco Calvo, come annunciato da Scanavino prima di Juve-Atalanta: “Ci siamo organizzati rapidamente, abbiamo reagito rapidamente. Ho trovato gran compattezza all’interno della società e abbiamo deciso di nominare Francesco Calvo Chief Football Officer dell’area sportiva, a cui riporteranno dunque l’area di Cherubini, quella di Braghin e tutte le operation. Francesco è persona nota nel mondo del calcio, ha grande esperienza nel mondo del calcio, maturata con la Roma, con la Juventus e al Barcellona. Per quanto riguarda le possibili trattative di mercato Francesco mi aiuterà, insieme a Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Next Gen“. In queste ore è entrata nel vivo la trattativa con il Leeds per la cessione di Weston McKennie. Il centrocampista americano potrebbe sbloccare il mercato dei bianconeri.

Calciomercato Juve, occhi su Gosens dopo la possibile cessione di McKennie

La prima offerta del Leeds è di 28 milioni di euro, la Juventus ne chiede 35. La distanza potrebbe essere colmata da eventuali bonus, così da sbloccare anche il mercato in entrata del club bianconero.

Con l’eventuale cessione di McKennie, per la Juve potrebbe tornare di moda il nome di Robin Gosens. L’ex Atalanta, diventato a tutti gli effetti una riserva di Dimarco, potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Andrà però convinta la società nerazzurra e Marotta e Ausilio, sempre restii a lasciar partire il giocatore in prestito.