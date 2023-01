L’erede di Di Maria dai nerazzurri: Allegri prepara lo scambio

La Juventus, nel prossimo mercato estivo, è pronta a darsi da fare per rimpiazzare Di Maria: clamoroso scambio in Serie A

La stagione della Juventus è stata, fino a questo momento, decisamente tribolata da guai dentro e fuori dal rettangolo verde.

Se da un lato dopo un inizio stentato i bianconeri avevano rimontato fino al secondo posto, dall’altro la recente penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze fittizie hanno di fatto portato ad un tracollo in classifica per la squadra di Allegri. Ed è chiaro come, con una stagione ormai compromessa, le priorità della ‘Vecchia Signora’ siano tutte rivolte alla prossima. Ed in particolar modo, al calciomercato estivo, alla ricerca di un grande colpo in attacco. Un nome che con ogni probabilità andrà a rimpiazzare Angel Di Maria che, in scadenza a fine stagione, tornerà in Argentina lasciando la Juventus. La dirigenza torinese sta sondando il terreno per diversi profili, soprattutto in prospettiva e con costi contenuti visto che quanto è accaduto e accadrà in seguito all’Inchiesta Prisma può causare danni economici di non poco conto al club piemontese. Attenzione, quindi, alla Serie A e ad un nome in particolare che viene considerato il perfetto innesto al posto del ‘Fideo’, da luglio. Si tratta di Ademola Lookman, nazionale nigeriano in forza all’Atalanta con cui sta sfoderando prestazioni davvero esaltanti.

Lookman alla Juve: Allegri ci prova così

L’esterno ex Lipsia, arrivato in estate, ha già conquistato tutti in quel di Bergamo e da Torino lo osservano con enorme interesse.

La Juventus, come detto, non potrà accontentare le richieste economiche dell’Atalanta e per convincere i nerazzurri a lasciar partire Lookman hanno in mente un sacrificio che, fino a qualche settimana fa, era impronosticabile. Sul piatto il prestito del giovane Fabio Miretti, sbocciato sotto la guida di Allegri e che il ‘Conte Max’ offrirebbe alla ‘Dea’ pur di avere Lookman alle sue dipendenze, da giugno. Le difficoltà della trattativa, che potrebbe avanzare per esigenze della ‘Vecchia Signora’ solo con la formula dello scambio, sono legate alle valutazioni tecniche ed economiche molto diverse per i due giocatori in ballo. L’Atalanta, poi, sarebbe decisamente restia a cedere già dopo un solo anno Lookman: i margini di miglioramento del classe 1997 restano, infatti, molto importanti.