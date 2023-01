Il rinnovo del big non ferma Maldini: super sfida, ma c’è Hojlund

Grandi movimenti di mercato sul fronte d’attacco del club rossonero: oltre al rinnovo del veterano, si pianifica un colpo ‘verde’

Non è certo uno dei periodi più facili per il Milan, la squadra campione d’Italia che negli ultimi tempi ha collezionato una delusione dietro l’altra. Tra i due sanguinosi pareggi in campionato, che hanno fatto perdere a Pioli altro terreno nella corsa scudetto, c’è stato spazio per la cocente eliminazione dalla Coppa Italia. Dopo, le cose non sono certo andate meglio, con la clamorosa imbarcata di Riyadh in Supercoppa Italiana.

Tra il tormentone Rafael Leao e il sogno Nicolò Zaniolo – il calciatore vuole il Milan, ma l’offerta dei rossoneri appare lontana da quanto richiesto dalla Roma – il mercato dei rossoneri è al momento più concentrato sui rinnovi che sui nuovi arrivi. Detto del talento portoghese, sul quale peraltro la firma è ancora lontana, si avvicinano gli accordi con Ismael Bennacer e Olivier Giroud. Stanti anche le pessime condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, ormai sempre più vicino al ritiro, serve almeno un altro attaccante da inserire in rosa.

Non solo Giroud, Maldini punta ancora sui giovani

Nella quasi impossibilità di spendere già in questa finestra di mercato, l’abile dirigente meneghino guarda al prossimo luglio come momento in cui sferrare il colpo per qualche giovane che rientri nei ‘soliti’ parametri rossoneri: età, talento, pretese economiche sostenibili. Da questo identikit appaiono naturali le candidature di due calciatori che già militano nella nostra Serie A.

Il colpo ad effetto, suggestivo ma forse ancora un po’ rischioso, è quello di Rasmus Hojlund, il talento classe 2003 al suo primo anno con la maglia dell’Atalanta. L’impatto del giovane danese sul nostro calcio è stato da urlo. Oltre a 4 gol e 2 assist in 15 presenze – assolutamente non tutte da titolare – il ragazzo ha mostrato tenacia e volontà di migliorarsi. La cara bottega bergamasca non prenderà però in considerazione offerte inferiori ai 25 milioni. Forse più economico il cartellino di Beto, l’attaccante dell’Udinese che si sta confermando su ottimi livelli anche in questa stagione.