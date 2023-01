L’addio all’Inter è inevitabile: 18 milioni e rimpiazzo low cost

Un calciatore in forza all’Inter è destinato a lasciare nel prossimo futuro il club nerazzurro: Marotta ha un’idea precisa per il sostituto

Umore nero quest’oggi in casa Inter e come potrebbe essere altrimenti. I nerazzurri pochi giorni fa hanno conquistato nuovamente la Supercoppa battendo nettamente i cugini del Milan in finale, ma ieri è arrivata l’ennesima sconfitta in campionato.

Percorso altalenante, caratterizzato da troppi alti e bassi. Un club così prestigioso, che ambisce alla vittoria dello Scudetto, non può ovviamente permettersi un numero così elevato di ko. Qualcosa che non va evidentemente c’è e molti tifosi stanno ricominciando a puntare il dito addosso a mister Simone Inzaghi. In tanti, nei mesi scorsi, chiedevano l’esonero del tecnico piacentino e non è totalmente da escludere che tale scenario possa davvero realizzarsi al termine dell’annata in corso.

Dipenderà chiaramente dal rendimento di Lautaro Martinez e compagni nella seconda parte di stagione. Se per l’allenatore ex Lazio il destino è ancora tutto da scrivere, differente è il discorso per quanto concerne Joaquin Correa. L’argentino continua a deludere (ieri impalpabile, sostituito all’intervallo) e sicuramente la società meneghina lo cederà – contratto in scadenza giugno 2025 -. La prossima estate il suo acquisto sarà ammortizzato, con la ‘Beneamata’ che sarebbe disposta a darlo via anche per una cifra intorno ai 15-18 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Correa via: il sogno Thuram è complicato

E chi potrebbe arrivare al posto di Correa? Il sogno dei nerazzurri si chiama Marcus Thuram, attaccante di proprietà del Borussia Monchengladbach che – come noto – presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e non rinnoverà, quindi si potrebbe prendere a parametro zero.

L’affare, però. è tutt’altro che in discesa per l’Inter. Stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, non è assolutamente da escludere un addio di Thuram in questi ultimi giorni di mercato. E la concorrenza all’estero è parecchia, soprattutto Premier League ma pure Bayern Monaco. Staremo a vedere.