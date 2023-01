C’è Mourinho tra Zaniolo e il PSG

C’è anche il PSG sulle tracce di Nicolò Zaniolo: la proposta del club parigino non soddisfa però le richieste dei giallorossi

Tornato, dopo gli assalti estivi della Juventus e del Tottenham, improvvisamente sul mercato, Nicolò Zaniolo è ormai sul punto di lasciare la Capitale. Probabilmente già nella finestra invernale di scambi. La decisione del calciatore di non rendersi disponibile per la trasferta di La Spezia ha messo una pietra quasi defintiva sull’immediato futuro del numero 22 giallorosso.

Le pretendenti sarebbero sempre le stesse: gli Spurs, la Juve che resta alla finestra, e anche il Milan, a caccia di un colpo che possa dare una scossa in un momento terribile della stagione. Nelle ultime ore c’è un’altra big che si è inserita nella corsa al prodotto delle Giovanili dell’Inter. È il PSG, che bussa alla porta dei giallorossi con una proposta che ha del bizzarro.

Zaniolo nel mirino del PSG: Mourinho si ribella

Secondo le ultime indscrezioni, il club di Al-Khelaifi vorrebe far leva sul cartellino di Georgino Wijnaldum, ancora di sua proprietà, per arrivare al talento giallorosso. Il centrocampista olandese, ancora fermo ai box, è in prestito alla Roma con diritto di riscatto a favore dei capitolini fissato ad 8 milioni di euro. Secondo Transfermarkt la valutazione dell’ex Liverpool non supera ora i 12 milioni di euro.

Il Ds dei transalpini Luis Campos apprezza le qualità del nativo di Massa, ma non vorrebbe spendere altro cash per acquisirne le prestazioni. L’idea sarebbe allora quella di uno scambio alla pari tra il centrocampista oranje e il calciatore della Roma. Con Wijnaldum che diventerebbe quindi giallorossso a titolo definitivo da subito. Ovvia la risposta di Tiago Pinto e dello Special One all’offerta del PSG: secco no. Restano dunque più che vive le strade che portano alla Premier League, col West Ham che spinge forte per prendere da subito il bizzoso attaccante italiano