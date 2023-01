Inzaghi pensa al sacrificio, tutto sull’erede di de Vrij

L’Inter avrà parecchi problemi da risolvere per l’estate prossima, su tutti i rinnovi contrattuali dei proprio difensori. L’addio di de Vrij è quasi certo e Inzaghi ha un piano B

Simone Inzaghi sta cercando di fare del suo meglio in questa stagione, con 4 vittorie nelle ultime 5 partite.

Tuttavia a preoccupare maggiormente il tecnico è la situazione legata ai contratti di molti dei suoi difensori. Alla luce dei fatti ancora non ci sono garanzie per la permanenza di Skriniar, anzi un suo addio è sempre più probabile, proprio come quello di Stefan de Vrij, che come il suo collega di reparto non è intenzionato a firmare. Simone Inzaghi già si sta guardando intorno ed è pronto a pescare il difensore in Serie A.

Inzaghi vuole Schuurs, il Toro chiede Fabbian

Perr Schuurs si sta imponendo con una certa determinazione nella difesa del Torino guidato da Ivan Juric.

L’ex Ajax sta riscuotendo molto successo e Simone Inzaghi avrebbe individuato nell’olandese il profilo ideale per sostituire l’altro difensore dei Paesi Bassi, Stefan de Vrij. I granata tuttavia hanno pretese molto alte per il difensore con scadenza nel 2026, al contempo il Toro è interessato al cartellino di Giovanni Fabbian, talento nerazzurro attualmente in prestito alla Reggina. Inzaghi vorrebbe puntare sul giovane come grimaldello per abbassare il costo del cartellino di Perr Schuurs, anche se la dirigenza interista non è molto convinta di privarsi del classe 2003, autore di 7 reti in questa stagione. Il giovane centrale di centrocampo farebbe molto comodo a Juric, ma in ogni caso l’Inter dovrà mettere sul piatto una cospicua somma di denaro per portare a Milano il pilastro della difesa torinese, Perr Schuurs.