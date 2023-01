Zaniolo-Milan: intreccio col big di Premier dietro l’angolo

Il calciomercato invernale, ormai in chiusura, può vedere la cessione last minute di Zaniolo: clamoroso intreccio con il Milan

È stato un gennaio decisamente poco scoppiettante, fino a questo momento, per le grandi del nostro calcio. La Serie A non ha infatti accolto nessun colpo di grandissimo blasone nelle ultime settimane.

Chi invece potrebbe, non più tanto a sorpresa, salutare l’Italia è Nicolò Zaniolo. La situazione riguardante il gioiello di Massa è molto chiara: in scadenza nel 2024 e lontanissimo dal rinnovo, l’ex interista sarebbe deciso a cambiare subito aria. E la Roma, in tal senso, è pronta a fare cassa con la partenza del suo talento che viene valutato non meno di 35-40 milioni di euro. I club interessati al gioiello giallorosso sono ormai noti da tempo. Ci ha provato a più riprese la Juventus anche se il club bianconero pare adesso concentrato sui fatti che lo coinvolgono anche in sede giudiziaria. In Premier League il Tottenham rimane il club che potrebbe concretamente farsi avanti accontentando la Roma, anche se al momento è tutto in divenire. Attenzione, però al Milan. Sì, perchè l’asse Milano-Roma potrebbe infiammarsi proprio in vista delle ultime ore di mercato.

‘Assist’ da Londra: così Zaniolo va al Milan

La Roma si starebbe già orientando verso il possibile erede di Zaniolo, da regalare a Mourinho entro i prossimi nove giorni.

Occhi puntati a Londra, in casa Chelsea, dove un nome ‘caro’ anche al Milan potrebbe finire per vestirsi di giallorosso sostituendo proprio Zaniolo. Si tratta di Hakim Ziyech, talento marocchino che ha ben figurato in Qatar con la nazionale chiudendo al quarto posto nel recente Mondiale. Con Ziyech nella Capitale, quindi, il Milan potrebbe provarci concretamente nelle ultime ore di gennaio: Maldini quindi rimane alla finestra, conscio del fatto che il nodo legato al rinnovo di Leao può spingere ad un’accelerata per un rinforzo lì davanti.