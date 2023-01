L’addio è inevitabile: ritorno inaspettato al Milan

Una vecchia conoscenza del Milan potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera nel prossimo futuro: lo offrono anche al club rossonero

Momento di riflessione profonda in casa Milan. E come potrebbe essere altrimenti, considerando i recenti risultati alquanto negativi. Pesa tantissimo il largo ko nel derby contro i cugini dell’Inter, con i nerazzurri che hanno riconquistato la Supercoppa.

È un periodo davvero complicato e mister Stefano Pioli sembra aver smarrito l’orientamento. In tutto ciò, la coppia Maldini-Massara non perde di vista le verie tematiche relative al fronte calciomercato. In tal senso, attenzione ad un possibile ritorno inaspettato in quel di Milanello. Il riferimento è a Suso, vecchia conoscenza del club rossonero ora in forza al Siviglia di Monchi.

Calciomercato, Suso via in estate: lo offrono anche al Milan

L’attaccante spagnolo è sempre ai margini della squadra andalusa, guidata da Jorge Sampaoli. Il contratto del classe ’93 è in scadenza giugno 2025, con una valutazione sugli 8-10 milioni di euro. Non è da escludere, inoltre, che resti dov’è fino a giugno.

La prossima estate, poi, il suo entourage potrebbe offrirlo in Italia, anche allo stesso Milan appunto. Potrebbe davvero concretizzarsi il ritorno di Suso in rossonero? Il tempo darà le risposte.