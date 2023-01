Svolta Juve: firma con lo sconto ad un passo

Il calciomercato della Juventus è vicino ad un clamoroso cambio di rotta: adesso la firma è davvero vicina

Un impegno decisamente delicato attende la Juventus di Massimiliano Allegri che oggi affronterà all’Allianz Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In attesa di conoscere come evolverà la classifica, dopo la penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze fittizie, la squadra torinese è già focalizzata sul calciomercato. Occhi quindi sulle occasioni che tra gennaio e soprattutto giugno potrebbero portare novità importanti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri. Attenzione massima sul portiere, visto che Szczesny pare destinato a dire addio a fine stagione ed i nomi ventilati per raccoglierne l’eredità sono stati molteplici. Uno su tutti, sarebbe molto vicino alla firma. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun’, il futuro di David de Gea sarebbe vicino ad una svolta. Il portiere spagnolo è in scadenza al termine dell’attuale stagione e negli ultimi mesi il suo divorzio dai ‘Red Devils’ è parso indiscutibilmente scontato. Adesso, però, le cose sembrano cambiate. Sì, perchè la volontà comune sembrerebbe quella di andare avanti insieme. De Gea è parso disposto a venire incontro alle esigenze economiche del Manchester United, pronto ad accettare una riduzione consistente dell’attuale stipendio da oltre 20 milioni di euro a stagione.

Juve, bye bye de Gea: resta a Manchester

Al momento de Gea è il più pagato della rosa di ten Hag: l’estremo difensore accetterebbe un taglio di oltre il 25%, secondo quanto riferito, arrivando dunque a guadagnare circa 13-14 milioni.

D’altro canto il manager olandese avrebbe già rassicurato il portiere di non essere a caccia di un nuovo numero uno per rimpiazzarlo: e de Gea, in tal senso, vorrebbe chiudere ogni discorso il prima possibile prolungando l’accordo per i prossimi tre anni. Al Manchester United dal 2011, il suo destino sarà con ogni probabilità ancora all’Old Trafford: con buona pace della Juventus che ha sondato più volte il terreno per un possibile assalto durante la prossima estate. I bianconeri, con il probabile addio di Szczesny (in scadenza tra un anno e mezzo) dovranno orientarsi su altri profili per la porta di Allegri.