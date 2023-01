Zaniolo più lo sgarbo di Mourinho: Juve e Milan fregate due volte

Zaniolo sembra destinato a lasciare a breve la Roma e nella Capitale potrebbe finire in prestito un altro obiettivo di Juventus e Milan

Siamo finalmente giunti ad un punto di svolta dell’intricata telenovela riguardante il futuro di Nicolò Zaniolo. Come noto, l’attaccante di proprietà della Roma targata José Mourinho presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e pare che entrambe le parti in causa abbiano deciso definitivamente di non rinnovare l’accordo scritto attualmente in vigore.

Di conseguenza, si procederà ad una separazione, che potrebbe avvenire già prima della fine della finestra di calciomercato in corso. ‘Sky’ ha riferito nelle scorse ore che l’ex Inter sente di aver terminato il suo ciclo in giallorosso e l’entourage del classe ’99 è al lavoro per trovare al più presto una nuova sistemazione. In tal senso, sappiamo che Juventus e Milan sono sempre interessate al profilo di Zaniolo – valutazione intorno ai 30-35 milioni di euro -, il quale piace parecchio da tempo. Bianconeri e rossoneri avevano provato ad affacciarsi in estate, senza però riuscire a raggiungere l’accordo con la Roma. Ora, però, la carriera del talento azzurro potrebbe proseguire all’estero, Premier League in particolare. Il riferimento, entrando ancor più nello specifico, è soprattutto al Tottenham targato mister Antonio Conte e Fabio Paratici. I londinesi vorrebbero acquistare subito il cartellino dell’attaccante dei capitolini, ma serve un po’ di tempo per arrivare ad un accordo che soddisfi i Friedkin e Tiago Pinto (almeno obbligo di riscatto senza condizioni).

Calciomercato Juventus e Milan, Zaniolo in Premier: Pulisic può finire alla Roma

La sensazione, però, è che trovare l’intesa non sia affatto impossibilità, considerando che tutti i protagonisti della vicenda stanno remando nella stessa direzione. Mentre appare più difficile un approdo immediato di Zaniolo alla Juventus o al Milan.

E non è tutto, perché le due big italiane potrebbe dover rinunciare anche ad un altro rilevante obiettivo in entrata. Stiamo parlando di Christian Pulisic, l’attaccante ai margini del progetto Chelsea. La Roma, infatti, potrebbe approfittare della cessione di Zaniolo per cercare di prendere in prestito lo statunitense e bruciare la concorrenza di bianconeri e rossoneri. Ci aspetta un periodo molto intenso sul fronte trattative.