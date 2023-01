Bocciatura Milan, rinforzo per Pioli: “Degno della sua storia”

Giorni duri in casa Milan. Prima il pareggio contro la Roma nei minuti finali, poi l’eliminazione dalla Coppa Italia: ora in ritiro i rossoneri

Dopo l’entusiasmante vittoria all’Arechi di Salerno, la prima del 2023, il Milan ha collezionato un pari contro la Roma e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino. Così la società rossonera ha optato per il ritiro immediato per i rossoneri in vista della prossima sfida ostica contro il Lecce. La compagine salentina ha trovato in questi mesi una propria quadratura: in attacco c’è il giovane attaccante Colombo, classe 2002, che è voglioso di mettersi in mostra contro la squadra che l’ha visto crescere.

Nella sfida di Coppa Italia, Stefano Pioli ha dato un minutaggio maggiore a chi non è riuscito a dire la sua in campionato senza riuscirvi. E così il giornalista Tony Damascelli ha espresso così il suo pensiero sulla squadra rossonera: “Pioli ha bisogno in questo momento di un centrocampista, degno del Milan e della sua storia”. A centrocampo, senza Tonali e Bennacer, lo stesso allenatore dei rossoneri non ha profili pronti per essere i titolari. C’è bisogno di qualche rinforzo nella zona mediana del campo dopo l’addio di Kessie: con Pobega e Krunic il Milan potrebbe soffrire con partite ravvicinate tra campionato e Champions League.

Milan, Pioli dovrà scegliere i titolarissimi

Ora è arrivata la cocente eliminazione dalla Coppa Italia con i rossoneri che si sono già radunati in ritiro per preparare la trasferta di Lecce, in programma sabato 15 gennaio alle 18 allo Stadio Via del Mare.

Una sfida già decisiva anche in ottica Scudetto: servono subito i tre punti per i rossoneri per continuare ad essere protagonista in Serie A. Il pareggio contro la Roma è arrivato nei minuti finali da due calci piazzati ben eseguiti dai giallorossi. Il Lecce è una squadra temibile, soprattutto in casa, dopo un avvio non troppo esaltante, la compagine di Baroni ormai dà filo da torcere alle big d’Italia.