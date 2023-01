Lo vuole anche la Juventus: è duello di fuoco con Conte

La Juventus è sempre attiva sul fronte mercato e vorrebbe acquistare un calciatore che piace pure al Tottenham del grande ex Antonio Conte

E alla fine è arrivata anche l’ottava di fila. I successi consecutivi messi a referto dalla Juventus rappresentano una prova inconfutabile dell’ottimo momento che sta attraversando la ‘Vecchia Signora’ da un po’ di tempo a questa parte.

La pausa per il Mondiale qatariota non ha diminuito la compattezza della squadra. Questo dettaglio è fondamentalmente lo specchio del lavoro di mister Massimiliano Allegri. Sappiamo, infatti, quanto è importante la fase difensiva per il tecnico livornese. A dir poco cruciale, con Milik e compagni che si sono resi protagonisti in positivo di un filotto senza subire neanche un singolo gol. Insomma, c’è da essere davvero soddisfatti, ma neanche troppo. La prima parte di stagione è stata alquanto deludente (soprattutto per la cocente eliminazione dalla Champions League ad un turno dalla fase a girone) e basta davvero poco a ripiombare nello sconforto generale.

Il club di Exor, dal canto suo, è ben consapevole che – a prescindere da come evolverà la stagione in corso – saranno necessari interventi sul calciomercato, al fine di rinforzare una rosa che dovrebbe perdere diversi pezzi da qui ai prossimi mesi e presenta non poche incertezze. Tra le altre cose, si ragione anche sul reparto offensivo. E qui entra in gioco Marcus Edwards, attaccante inglese di proprietà dello Sporting Club de Portugal. Si tratta di un’ala destra, ma all’occorrenza può agire pure da trequartista o punta centrale. Un profilo versatile dunque, che stuzzica la fantasia dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, sfida a Conte per Edwards

Inoltre abbiamo a che fare con un classe ’98, il quale ha compiuto 24 anni lo scorso 3 dicembre. Pedina molto interessante, con discreti numeri anche in Champions. Non a caso, si registra la concorrenza del Tottenham targato Antonio Conte e Fabio Paratici.

I due ex Juve apprezzano particolarmente Edwards e potrebbero gettarsi all’assalto in futuro, provando a bruciare proprio la ‘Vecchia Signora’. L’ex Norwich presenta un contratto in scadenza giugno 2026 e la sua valutazione si attesta intorno ai 35-40 milioni di euro. Economicamente parlando, gli ‘Spurs’ si trovano ovviamente in una posizione di vantaggio. Ma la Juventus potrebbe studiare un piano per battere i londinesi. Situazione da monitorare.