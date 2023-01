Marotta sacrifica il gioiello: arriva il vecchio pupillo

L’intreccio tra i due club nerazzurri potrebbe avere delle ripercussioni dirette anche sul fratello del tecnico dell’Inter

Più che un intreccio di famiglia si potrebbe parlare di un affare che, nonostante il grado di stretta parentela tra i due allenatori, ne farebbe felice uno solo. Con quel giusto grado di amarezza che potrebbe provare l’altro. Beppe Marotta però, si sa, non guarda in faccia a nessuno se vuole portare a termine una trattativa che ritiene fruttuosa per il suo club.

Ma andiamo con ordine. Il club meneghino cerca un attaccante, considerando gli innumerevoli problemi fisici di Romelu Lukaku e le difficoltà che comunque si dovranno affrontare per un eventuale riscatto a fine anno del bomber belga. Il profilo individuato, uno mai uscito dalle grazie dei nerazzurri, è Duvan Zapata, il colombiano dell’Atalanta. Già al centro di contrasti col tecnico Gasperini, il sudamericano potrebbe decidere di chiedere la cessione, ponendo fine alla sua comunque iper positiva esperienza a Bergamo.

Zapata all’Inter, l’Atalanta chiede il gioiello di Inzaghi

Il club orobico però non è disposto a lasciar andar via il suo bomber senza chiedere nulla in cambio. La richiesta è di quelle che possono essere gestite dall’abile dirigente meneghino, ma che potrebbero lasciare di sasso Filippo Inzaghi. Che si sta godendo, in prestito proprio dai meneghini, il gioiello di casa Inter. E che sperava, anzi spera ancora, di poter avere con sè il calciatoe anche il prossimo anno.

Il giovane desiderio del club bergamasco è Giovanni Fabbian, autore di una stagione eccezionale agli ordini di Superpippo a Reggio Calabria. Col contratto in scadenza a giugno 2023, il centrocampista tuttofare – col vizio del gol – deve ancora firmare il rinnovo con la casa madre. Pena non solo la fumata nera del possibile affare con l’Atalanta, ma la stessa proprietà del suo cartellino da parte della società di Viale della Liberazione. Le parti dovranno dunque necessariamente riaggiornarsi nelle prossime settimane, non appena il talento nativo di Camposampiero si leghi in modo pluriennale all’Inter.