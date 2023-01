HIGHLIGHTS | Bologna-Atalanta 1-2: Koopmeiners e Hojlund salvano Gasperini

I padroni di casa partono con il piede giusto ma si fanno beffare dalle ripartenze avversarie, la chiudono i due pupilli del tecnico delle meraviglie

La partita si apre con un buon equilibrio, ma al 6′ è proprio il Bologna ad aprire le danze con una rete segnata dal fantasista Riccardo Orsolini che imbuca alle spalle di Musso. Gli ospiti tentano in tutti i modi di spingersi in avanti oltre la trequarti avversaria, ma la difesa di Posch e il resto del gruppo a tinte rossoblu fanno buona guardia e difendono bene il risultato nei primi quarantacinque minuti di gioco.

Nel corso della ripresa la situazione s’inverte, con l’Atalanta che – forte dell’ottima tenuta offensiva sia sulle fasce che per vie centrali, a meno di un Pasalic spento rispetto al solito – trova la rete immediata del pareggio. Al 47′, infatti, è una silurata mancina di Koopmeiners a riportare in parità i conti. La partita viene poi ribaltata totalmente dal giovanissimo Hojlund, pescato al 58′ con una palla perfetta sui piedi che il centravanti in corsa deve solo spingere in rete per anticipare l’intervento di Skorupski. Gasperini la chiude in rimonta e riacciuffa le rivali capitoline in classifica.

Bologna-Atalanta 1-2: highlights, tabellino e classifica

A seguire il risultato della partita di questa sera tra Bologna e Atalanta, comprensivo di tabellino marcatori. Quindi la situazione della classifica aggiornata, che vede l’Atalanta nuovamente in corsa Europa con Roma e Lazio a spartirsi la piazza.

BOLOGNA-ATALANTA 1-2

6′ Orsolini; 47′ Koopmeiners, 58′ Højlund.

Classifica: Napoli 44, Milan 37, Juventus 37, Inter 34, Lazio 31, Roma 31, Atalanta 31, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 19, Lecce 19, Empoli 19, Salernitana 18, Monza 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Sampdoria 9, Verona 9, Cremonese 7.