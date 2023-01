Inter e Juve si scatenano: colpo low cost dalla rivale

Nerazzurri e bianconeri pronti a sfidarsi in vista del prossimo calciomercato estivo: ecco il rinforzo dalla Serie A

Situazione di classifica differenti per Inter e Juventus. Perché se i nerazzurri sono ancora scossi per il discusso pari contro il Monza, i bianconeri si godono invece la vittoria sull’Udinese ed il mezzo passo falso del Milan che hanno spinto la ‘Vecchia Signora’ al secondo posto in Serie A.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e sia la società meneghina che quella piemontese hanno intenzione di intervenire in modo massiccio sulle rose di Inzaghi e Allegri, tra gennaio e giugno. Soprattutto in estate, a giochi ormai conclusi, le due big del nostro calcio si daranno battaglia per diversi obiettivi comuni. Uno in particolare, il nuovo laterale destro che dovrebbe rimpiazzare Dumfries a Milano e Cuadrado in bianconero. L’olandese dirà addio in nome di una ricca plusvalenza mentre il colombiano, in scadenza il 30 giugno 2023, non rinnoverà ed è pronto quindi ad essere rimpiazzato. Ed uno dei profili che potrebbero interessare non poco, rappresentando una grande occasione a costi contenuti, può arrivare direttamente dal calcio italiano.

Duello per Hateboer: ecco la richiesta dell’Atalanta

Occhi a Bergamo dove in casa Atalanta il nome di Hans Hateboer può tornare di moda sia per i nerazzurri che per i bianconeri.

In scadenza tra un anno e mezzo con la ‘Dea’, il laterale olandese compie oggi 29 anni ed attende il grande salto della sua carriera. Una possibilità concreta per giugno visto che da Bergamo non sembrano intenzionati a blindarlo con un rinnovo e per 10-12 milioni di euro potrebbero acconsentire alla cessione di Hateboer. Le presenze dell’ex Groningen, in questa stagione, ha collezionato 14 presenze tra campionato e Uefa Nations League con 1182’ sul rettangolo verde agli ordini di mister Gasperini.