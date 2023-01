Calciomercato, Joao Felix a un passo dalla Premier

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con le società pronte a rinforzare le rispettive rose.

Il calciomercato di riparazione ha aperto i battenti, e questo permette alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Una delle squadre più attive in questo senso è il Chelsea, che vuole rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Graham Potter. I blues, attualmente, occupano la decima posizione in Premier League, e necessitano di acquisti importanti per cercare di scalare la classifica e raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Proprio per questo motivo, la dirigenza sembra decisa a regalare un colpo importante nel reparto avanzato all’allenatore, con l’obiettivo che sembra essere già stato individuato.

Il Chelsea ha deciso: tutto su Joao Felix

Come detto, il Chelsea ha tutta l’intenzione di rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Potter, con l’obiettivo che sembra essere stato individuato.

Stiamo parlando di Joao Felix, calciatore dell’Atletico Madrid. Il ragazzo non sta vivendo un grande momento in Spagna, sopratutto con il tecnico Simeone, che non si opporrebbe ad una sua partenza. Proprio per questo, il Chelsea sembra deciso a fare sul serio, tanto che il portale The Atletic, parla di un accordo verbale raggiunto tra i club sulla base del prestito oneroso a 11 milioni di euro. Il portoghese gradirebbe molto un passaggio in Inghilterra, sopratutto per tornare a sentirsi importante e vivere una nuova esperienza. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa può giungere alla definitiva fumata bianca. La soluzione migliore per il calciatore e per il club sembra essere la separazione, con i blues che sembrano volerne approfittare. Il calciomercato entra sempre più nel vivo, con Joao Felix che viaggia spedito verso la Premier League.