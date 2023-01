Marotta spiazza tutti: l’ex Real firma grazie a Gosens

Il calciomercato dell’Inter passerà dalla firma di un nuovo centrale: ecco l’ex Real Madrid per Inzaghi

Poco più di venti giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e le attenzioni della dirigenza interista sono tutte per quelle che saranno le operazioni da portare a termine il prossimo giugno.

Tra le priorità dell’Inter vi è chiaramente l’arrivo di almeno un nuovo centrale. Perché Skriniar pare destinato a dire addio a zero tra sei mesi e anche de Vrij, in scadenza il 30 giugno, è lontano dall’accordo per il rinnovo con la ‘Beneamata’. Ecco dunque che i fari di Marotta sono già puntati sui possibili eredi del duo che lascerà un vuoto importante per la prossima stagione. Dei diversi nomi sul taccuino della dirigenza meneghina uno in particolare potrebbe infiammarsi. Si tratta di Philipp Lienhart, difensore del Friburgo secondo in classifica in Bundesliga. Il talento austriaco, ceduto dal Real Madrid quattro anni e mezzo fa per soli 2 milioni di euro, ha una valutazione di circa 20-25 milioni ed un contratto in scadenza nel 2024 con il club tedesco.

Lienhart all’Inter: scambio a giugno

Un fisico importante, molto abile nel gioco aereo, Lienhart ha fino a questo momento collezionato 23 presenze tra campionato e coppe.

In vista di giugno l’Inter può provarci, mettendo sul piatto il cartellino di Robin Gosens. Marotta ha già provato a ‘piazzare’ il laterale tedesco e, se a gennaio non dovesse apparire l’occasione giusta, allora l’ex atalantino potrebbe rappresentare la contropartita ideale per convincere il Friburgo a lasciar partire il gioiello austriaco a fine stagione. Uno scambio alla pari che non graverebbe quindi sulle già sofferenti casse del club di Steven Zhang: Lienhart può rappresentare il futuro della difesa nerazzurra.