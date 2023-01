L’addio di McKennie per il grande colpo: firma già a gennaio

La Juventus è pronta ad imbastire una clamorosa trattativa per gennaio: top player da Madrid, decisivo McKennie

La squadra di Massimiliano Allegri è tornata al secondo posto in Serie A, approfittando del mezzo passo falso del Milan e completando una rimonta davvero notevole.

Dopo un inizio di stagione difficile e le questioni extracalcistiche che lasciano in tensione il club torinese, la Juventus guarda con grande ottimismo il futuro. A partire dall’attuale sessione di calciomercato che può regalare non poche sorprese alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E tra i nomi che potrebbero partire già nelle prossime settimane torna di moda quello di Weston McKennie. Il texano, nonostante un contratto firmato fino al 2025 e l’utilizzo costante da parte di Allegri, può dire addio per una cifra vicina ai 20 milioni. E, nei piani della Juventus, quel denaro sarà in parte reinvestito per rimpiazzare l’ex Schalke 04. Diversi i profili che circolano ormai da mesi per la mediana della ‘Vecchia Signora’ ma, uno su tutti, può salutare Madrid e approdare subito alla corte dell’allenatore livornese.

Top player da Madrid: subito il sostituto di McKennie

Si tratta dello spagnolo Saul che, dopo una deludente stagione in prestito al Chelsea, ha fatto ritorno all’Atletico Madrid dove, tuttavia, continua a fare enorme fatica ad imporsi.

Il 28enne di Elche ha, fino a questo momento, collezionato sì 17 presenze stagionali con 1 assist vincente ma giocando solo 758′. Simeone non lo ritiene indispensabile al punto che, entro fine mese, potrebbe anche dire addio. Magari in prestito, questa la speranza della Juventus che accoglierebbe di buon grado la firma di Saul almeno fino al termine dell’attuale stagione.