Juve-City, ci risiamo: operazione da 40 milioni di euro

I bianconeri sono a caccia di un laterale sinistro visto che Alex Sandro potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno

La Juventus vota a sinistra. La politica non c’entra, parliamo di calcio e dell’esigenza dei bianconeri di rinnovare le corsie esterne considerato che Alex Sandro e Cuadrado potrebbero non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Per l’eredità del brasiliano situazione in alto mare, nessun nome di quelli che vengono fatti ha davvero preso il sopravvento balzando un pole. Dunque i giochi sono apertissimi, con la possibilità che se ne aggiunghino degli altri nei prossimi mesi.

In tal senso occhio a quello di Sergio Gomez, talento spagnolo in estate trasferitosi al Manchester City per circa 13 milioni di euro. Piaceva anche all’Inter, ma come spesso accade i ‘Citizens’ hanno bruciato tutti portandoselo a casa. Fin qui però il classe 2000 ha giocato molto poco, anzi pochissimo e per questo non si esclude che a fine stagione – se la sua situazione non dovesse mutare – possa chiedere di andar via.

I suoi agenti potrebbero proporlo anche in Italia, agli stessi nerazzurri nel caso andasse via Gosens oppure proprio alla Juve di Max Allegri reduce da otto vittorie consecutive senza incassare nemmeno un gol.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Gomez del Manchester City

Con Guardiola non sta vedendo il campo, tuttavia gli inglesi difficilmente lo lascerebbero andare a cuor leggero. È pur sempre un calciatore giovane, con relativi margini di crescita.

Per Sergio Gomez, quindi, il City potrebbe chiedere almeno 35-40 milioni di euro cash. Cifra che i bianconeri, in virtù degli ottimi rapporti come dimostra lo scambio Cancelo-Danilo, proverebbero eventualmente ad abbassare fino a quota 25-28 milioni.