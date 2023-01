Maldini cerca gol per il suo Milan: offerto un bomber internazionale

Al Milan di Paolo Maldini, in questa finestra di calciomercato, potrebbe essere offerto il profilo di Memphis Depay, attaccante del Barcellona in scadenza di contratto

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di domenica contro la Roma di Josè Mourinho, è stato bloccato sul pareggio nonostante una prestazione di altissimo livello per praticamente 85 minuti di gara.

I rossoneri, che con i gol di Kalulu e Pobega avevano raggiunto il doppio vantaggio, sono stati clamorosamente agganciati nel finale dalla squadra capitolina a causa di qualche disattenzione difensiva e di qualche cambio non proprio azzeccato da parte dell’ex tecnico di Bologna e Lazio. Stefano Pioli è così finito sul banco degli imputati in casa Diavolo, nonostante un organico che comunque ha qualche problemino soprattutto nel reparto offensivo. Le assenze di Rebic, Origi e il lungodegente Zlatan Ibrahimovic hanno costretto Pioli a delle scelte obbligate e, più in particolare, alla sostituzione di Olivier Giroud con Charles De Ketelaere che ha poi mancato la marcatura su Matic in occasione del gol del pareggio. Ci sono poi i problemi di finalizzazione che, in questa finestra di calciomercato, potrebbero essere risolti con un attaccante che potenzialmente potrebbe essere offerto ai rossoneri.

Calciomercato Milan, offerto un bomber europeo

Alcuni intermediari, in vista di queste settimane di trattative, potrebbero proporre al Milan per l’attacco il profilo di Memphis Depay, attaccante di proprietà del Barcellona in scadenza di contratto con la società blaugrana.

L’olandese, protagonista al mondiale sotto la guida tecnica di Van Gaal, era stato seguito anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri durante la scorsa estate, mentre non sarebbe, nonostante l’occasione dal punto di vista economico, un nome spendibile per il Diavolo di Paolo Maldini, da sempre più attento a giocatori di prospettiva e con maggiori margini di rilancio.