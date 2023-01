Giuntoli lo porta alla Juve: doppia beffa per De Laurentiis

Napoli e Juventus possono incrociare le strade in vista del calciomercato estivo: Giuntoli porta il big in bianconero

La vittoria sull’Udinese allo scadere grazie alla rete del brasiliano Danilo è ormai alle spalle ma la Juventus non intende fermarsi e guarda già ai prossimi obiettivi.

Venerdì prossimo la sfida scudetto con il Napoli, con la ‘Vecchia Signora’ reduce da 8 vittorie di fila, ben 14 reti fatte e 0 subite. Ma le attenzioni della società torinese sono già orientate lontano, al calciomercato estivo che potrebbe regalare non poche sorprese. La rivoluzione partirà dalla dirigenza, visti i guai esposti dall’Inchiesta Prisma che hanno portato alle dimissioni dell’intero CDA bianconero. Ed il nuovo direttore sportivo della Juventus potrebbe essere Cristiano Giuntoli, attualmente al Napoli ma nel mirino della ‘Vecchia Signora’ ormai da mesi. Il lavoro del dirigente degli azzurri è sotto gli occhi di tutti, da Osimhen a Kvaratskhelia il mercato del Napoli è stato quasi sempre impeccabile. Ed è così che se l’approdo di Giuntoli dovesse concretizzarsi, uno dei big di Spalletti potrebbe seguirlo in quel di Torino.

Juve, non solo Giuntoli: doppio colpo dal Napoli

Si tratta di Piotr Zielinski, in scadenza n el 2024 con il Napoli e lontano dal rinnovo fino a questo momento.

Uno scenario che vedrebbe la Juventus pronta ad un doppio affare da urlo per ricostruire in vista del futuro. Con Giuntoli nelle retrovie e Zielinski in mezzo al campo, inizierebbe a formarsi la squadra del futuro. Da capire, poi, se rimarrà Allegri: ma intanto la via è tracciata e chi invece rischia un doppio scippo è proprio il Napoli, prossimo avversario della Juventus.