HIGHLIGHTS | Il Napoli risponde presente, passo falso Lazio

Il Napoli batte la Sampdoria, torna al successo e risponde alla Juventus: nel pomeriggio passo falso della Lazio all’Olimpico

Il Napoli archivia la sconfitta di Milano e torna al successo: lo fa battendo una Sampdoria arcigna, dopo aver anche sbagliato un calcio di rigore in avvio di partita.

Falsa partenza del Napoli che nella sfida delle 18 vince con la Sampdoria: solo un brutto ricordo il rigore sbagliato da Politano al 6′, dopo la concessione del penalty per un fallo di Murru su Anguissa. Al 19, infatti, gli azzurri passano in vantaggio con Osimhen, bravo a battere Audero con un destro preciso.

La Sampdoria resta anche in dieci per il rosso comminato a Rincon dopo un intervento durissimo su Osimhen e nella ripresa il Napoli la chiude con il rigore, concesso per un tocco di mano di Vieira, e questa volta trasformato alla perfezione da Elmas. Il Napoli resta così a +7 sulla Juventus, in attesa che scenda in campo il Milan con la Roma.

Highlights Serie A, Napoli ok: passo falso Lazio

Nelle sfide del pomeriggio, la Salernitana pareggia in casa con il Torino, con Vilhena a rispondere all’iniziale vantaggio ospite firmato Sanabria. Pari senza reti tra Spezia e Lecce, mentre la Lazio ha solo da recriminare per la rimonta subita dall’Empoli, capace di recuperare il doppio svantaggio.

SALERNITANA-TORINO 1-1

36′ Sanabria, 49′ Vilhena

LAZIO-EMPOLI 2-2

2′ Felipe Anderson, 54′ Zaccagni, 83′ Caputo, 94′ Marin

SPEZIA-LECCE 0-0

SAMPDORIA-NAPOLI 0-2

19′ Osimhen, 82′ rig. Elmas

La classifica: Napoli 44, Juventus 37, Milan 36, Inter 34, Lazio 31, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 19, Lecce 19, Empoli 19, Salernitana 18, Monza 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.

A breve gli highlights