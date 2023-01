Colpo di scena, l’erede è Zaniolo: per Juve e Milan sono guai

Un top club vorrebbe acquistare Nicolò Zaniolo dalla Roma per sostituire un calciatore destinato a cambiare aria: Juventus e Milan avvisate

Proseguirà ancora a lungo il rapporto tra Nicolò Zaniolo e la Roma targata José Mourinho? Troppo presto per dirlo. Certamente la fiducia dello Special One nei confronti del talento giallorosso ha fatto sì che le parti si siano quantomeno avvicinate per il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024.

Ma restano molti dubbi, anche perché il calciatore vorrebbe un aumento di stipendio importante (4/4,5 milioni netti a stagione) e le sue prestazioni continuano a non giustificare tale richiesta. In più c’è il corteggiamento di alcuni club di elevato spessore, sia in Italia che all’estero. Per quanto concerne la Serie A, è ormai noto l’interesse concreto da parte di Juventus e Milan. Sia i bianconeri che i rossoneri rimangono sulle tracce dell’attaccante classe ’99, che a determinate condizioni economiche (magari pure a parametro zero) è un’occasione che ingolosisce parecchio. Ma, come detto, Zaniolo piace anche fuori dai confini nostrani.

Calciomercato Juventus e Milan, Simeone vuole Zaniolo per sostituire Joao Felix

E qui entra in gioco l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Entrando più nello specifico, l’unione tra i Colchoneros e Joao Felix è destinata a rompersi, con l’ex Benfica fortemente desideroso di cambiare aria (forse già nella sessione di calciomercato in corso).

Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, l’Atletico starebbe pensando proprio a Zaniolo per rimpiazzare il talento portoghese. Gli spagnoli, sempre secondo la fonte citata, chiederebbero pure un prestito programmando successivamente l’acquisto a titolo definitivo, con il 23enne valutato dai capitolini intorno ai 35-40 milioni di euro. Juventus e Milan sono avvisate.