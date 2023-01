Kante e non solo, è dominio Premier: Juve fregata tre volte

Tre importanti giocatori, tra cui N’Golo Kante, potrebbero ritrovarsi insieme in Premier League nel prossimo futuro: Juventus al tappeto

La Juventus è sempre attenta alle tematiche inerenti al fronte calciomercato. A gennaio, a meno di sorprese, non avverranno investimenti importanti, considerando le ormai note problematiche giudiziarie che generano non poca preoccupazione nel mondo bianconero.

Il direttore sportivo Federico Cherubini, però, ragiona anche in vista della prossima estate, dove il club torinese potrebbe mettere a segno un colpo di spessore per potenziare la squadra a disposizione di mister Massimiliano Allegri. In tal senso, alla ‘Vecchia Signora’ piacciono da tempo tre pedine: stiamo parlando di Memphis Depay, N’Golo Kante ed Evan N’Dicka, calciatori rispettivamente di proprietà di Barcellona, Chelsea ed Eintracht Francoforte. Questi nomi sono accomunati da un particolare ben preciso: ognuno di loro presenta un contratto in scadenza giugno 2023. La Juve, ovviamente, è molto attratta dall’idea di poterne acquistare almeno uno a parametro zero, ma deve fare i conti con la potenza economica e attrattiva della Premier League.

Depay, Kante e N’Dicka in Premier: triplo ko per la Juve

Entrando più nello specifico, l’attaccante olandese vorrebbe tornare al Manchester United una volta terminata l’avventura in maglia blaugrana. Il centrocampista francese, invece, sembra in procinto di prolungare il proprio accordo scritto con i ‘Blues’, proseguendo dunque il percorso sotto la guida di Graham Potter.

Infine, N’Dicka è conteso da Arsenal e Chelsea, il che rende assai complicato per la Juventus effettuare tale operazione in entrata. Insomma, pare che l’Inghilterra avrà la meglio anche stavolta, con i bianconeri che presumibilmente saranno costretti ad arrendersi.