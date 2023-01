Inter, decisione presa: vuole il trasferimento immediato

L’Inter si prepara a dire addio a un obiettivo messo nel mirino da tempo: il giocatore ha preso la sua decisione definitiva. Società avvisata

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo, con la prima settimana che è ormai terminata e si lavora per cercare di trovare i rinforzi giusti per la seconda parte di stagione. In casa Inter in particolare si continua a lavorare per trovare una soluzione tra i pali come erede di Samir Handanovic.

Infatti il destino di Samir Handanovic sembrerebbe ormai segnato, visto il contratto in scadenza nel 2023 e Onana che ormai è diventato il titolare fisso. Così Marotta cerca un’erede del portiere sloveno, ma vede svanire un’opportunità dalla Germania. L’estremo difensore ha preso la sua decisione.

Calciomercato Inter, futuro Sommer deciso: vuole il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco continua a cercare un nuovo portiere per la seconda parte di stagione dopo l’infortunio di Manuel Neuer. Il portiere tedesco dopo una caduta sugli sci ha dovuto operarsi e la sua stagione è così finita in anticipo.

Come sostituto di Neuer il club tedesco ha messo nel mirino Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach su cui c’è da tempo anche l‘Inter. Secondo quanto riportato da ‘SkySport.de’, il portiere svizzero avrebbero contattato il vice presidente del Gladbach, Reiner Bonhof, per comunicargli la sua volontà di trasferirsi al Bayern Monaco immediatamente. Questo ovviamente chiude in maniera definitiva le possibilità dell’Inter di cercare di portare Sommer in nerazzurro.