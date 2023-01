Mourinho trema, via libera Redbird: firma in estate

Il Milan è pronto a regalarsi un grande colpo per la prossima stagione: la Roma trema, pronta l’offerta per il gioiello

Saranno settimane caldissime quelle che ospiteranno la sessione invernale di calciomercato.

Se il campo ha recentemente visto l’Inter perdere il passo con il pari di Monza e la Juventus portare a casa l’ottava vittoria consecutiva, resta da vedere come si comporterà il Milan. Impegnato in questo momento nel big match di San Siro contro la Roma, il ‘Diavolo’ è chiamato a confermarsi se non vuole allontanarsi dal Napoli capolista. Dal campo al calciomercato il passo è breve e le manovre nei piani di Maldini e Massara sono già ben definite. Tra uscite e soprattutto entrate, il club di via Aldo Rossi avrebbe in mente una priorità su tutte: quella del vice di Theo Hernandez. Il laterale francese, seppur titolarissimo, non può giocarle tutte e Ballo-Tourè non ha dato le giuste garanzie alle spalle dell’ex Real Madrid.

Dalla Roma al Milan: pronti 25 milioni

Ecco perché uno dei profili che maggiormente stuzzica la dirigenza rossonera arriva dalla Capitale, sponda Roma.

Si tratta del giovane classe 2002, cresciuto nelle giovanili giallorosse, Nicola Zalewski. Il 20enne polacco può giocare anche sulla corsia di destra, oltre che come esterno alto o interno. Un jolly giovane, di grande prospettiva che rientra nei profili dettati dalla linea verde voluta dalla nuova proprietà. E da questo punto di vista, Redbird può autorizzare un importante investimento per il talento della Roma. Pronti, a giugno, ben 25 milioni di euro. Il giocatore sta bene nella Capitale ma una chiamata del Milan potrebbe farlo vacillare, oltre a garantire al club della famiglia Friedkin una cifra importante per il cartellino di Zalewski. 23 le presenze del giovane talento di Mourinho in questa stagione tra campionato e coppe, con 1 assist vincente e all’attivo 1351’ in campo.